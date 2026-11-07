W mieście Gaza w Palestynie 250 palestyńskich par wzięło udział we wspólnej ceremonii ślubnej zorganizowanej przez humanitarną misję Zjednoczonych Emiratów Arabskich Operation Gallant Knight 3. Wydarzenie odbyło się w piątek w Maritime Club na wybrzeżu miasta, informuje The National.

Ślub dla 250 par

Panny młode miały na sobie suknie ślubne i trzymały białe oraz czerwone bukiety, a mężczyźni ubrali się w ciemne garnitury; wielu z nich nosiło kefije. Pary wymieniły przysięgi w obecności krewnych i gości. Ceremonii towarzyszyły muzyka i świętowanie.

Wielu nowożeńców odkładało małżeństwo z powodu wojny, przesiedleń i trudności finansowych. Według publikacji utrata mieszkań, masowe przesiedlenia ludności i trudna sytuacja gospodarcza sprawiły, że organizacja tradycyjnego wesela stała się zbyt kosztowna dla wielu młodych mieszkańców Gazy. Uczestnicy ceremonii nazwali to wydarzenie rzadką okazją do radości po miesiącach niepewności i wojny.

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Humanitarna misja ZEA

Doradca dyplomatyczny prezydenta ZEA Anwar Gargash oświadczył, że Gaza i jej mieszkańcy pozostają w centrum humanitarnych wysiłków Emiratów. Jego zdaniem wspólny ślub pokazuje, że pomoc humanitarna powinna nie tylko łagodzić cierpienie, lecz także przywracać ludziom nadzieję.

Operation Gallant Knight 3 uruchomiono 5 listopada 2023 roku na polecenie prezydenta ZEA szejka Mohammeda. Misja zapewnia w Strefie Gazy żywność, pomoc medyczną, pomoc w zakresie schronienia oraz wsparcie psychospołeczne. The National zauważa, że w ramach operacji do Gazy dostarczono ponad 136 tys. ton pomocy o wartości 4,16 mld dolarów.

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