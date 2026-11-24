Na’im Abu Nahhal, szef służby bezpieczeństwa wewnętrznego Hamasu, zginął w izraelskim nalocie w zachodniej części miasta Gaza w Palestynie. BBC News poinformowało o tym, powołując się na kontrolowane przez Hamas ministerstwo spraw wewnętrznych Gazy.

Kierował służbą przez dwa miesiące

Według ministerstwa 50-letni Abu Nahhal objął stanowisko we wrześniu. Jego poprzednik został wówczas schwytany przez izraelskie siły specjalne podczas nalotu.

Premier Izraela Binjamin Netanjahu i minister obrony Israel Kac oświadczyli, że izraelskie wojsko zlikwidowało Abu Nahhala.

Inne uderzenia w Strefie Gazy

Palestyńscy ratownicy i medycy poinformowali również o śmierci sześciu osób w wyniku dwóch innych izraelskich nalotów we wtorek. Trzy osoby, w tym nastolatek, zginęły w rejonie Wadi Gaza na południe od miasta Gaza.

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Kolejne trzy osoby, w tym dwóch policjantów, zginęły w wyniku uderzenia w komisariat policji w rejonie Al-Mawasi na zachód od Chan Junus. Policja Gazy nazwała atak częścią kampanii przeciwko funkcjonariuszom organów ścigania, która, jak oświadczyła, ma na celu zasianie chaosu na tym terytorium. Izraelskie wojsko oświadczyło, że uderzyło w osoby, które określiło jako terrorystów, w tym rejonie.

Ofiary po zawieszeniu broni

Izrael niemal codziennie przeprowadza uderzenia w Strefie Gazy, mimo zawieszenia broni zawartego między Izraelem a Hamasem za pośrednictwem USA w październiku ubiegłego roku. Według kontrolowanego przez Hamas ministerstwa zdrowia Gazy od tego czasu zginęło co najmniej 1679 osób; ONZ uznaje jego statystyki za wiarygodne. Izrael informuje o śmierci sześciu swoich żołnierzy w tym okresie.

Wojna rozpoczęła się po ataku kierowanym przez Hamas na południe Izraela 7 października 2023 roku, w którym zginęło około 1200 osób, a kolejne 251 osób zostało wziętych jako zakładnicy. Od tego czasu, według ministerstwa zdrowia Gazy, w izraelskich atakach zginęło ponad 74 740 osób.

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