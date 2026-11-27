W palestyńskim mieście Gaza izraelskie naloty późnym wieczorem w czwartek zniszczyły pięć wielopiętrowych budynków mieszkalnych w dzielnicach At-Tuffah i Asz-Szudżajja. W budynkach znajdowały się dziesiątki mieszkań, a dziesiątki rodzin zostały zmuszone do opuszczenia tych rejonów, poinformowała Anadolu Agency.

Siedem uderzeń w dwóch dzielnicach

Według korespondenta agencji cztery uderzenia trafiły w trzy budynki mieszkalne w pobliżu skrzyżowania Al-Sanafor we wschodniej części At-Tuffah. Budynki znajdowały się niedaleko rejonów kontrolowanych przez izraelskie wojsko. Uderzenia zniszczyły te obiekty i uszkodziły pobliskie zabudowania.

W dzielnicy Asz-Szudżajja samoloty przeprowadziły kolejne trzy uderzenia w dwa wielopiętrowe budynki po ostrzeżeniach o ewakuacji. Budynki te znajdowały się w pobliżu skrzyżowania Asz-Szudżajja, poza terytoriami kontrolowanymi przez izraelskie wojsko.

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Uszkodzone domy i namioty

W wyniku uderzeń uszkodzone zostały sąsiednie domy, mienie i namioty, w których mieszkali przesiedleni Palestyńczycy. Świadkowie powiedzieli, że nocne naloty wywołały panikę: ludzie opuszczali te rejony w zimnej pogodzie, nie zdążywszy zabrać ubrań, koców i artykułów pierwszej potrzeby.

Według świadków przesiedlone rodziny borykały się z brakiem materiałów do urządzenia tymczasowego schronienia oraz z brakiem alternatywnych miejsc zakwaterowania z powodu rozległych zniszczeń zasobów mieszkaniowych miasta. Uszkodzenie namiotów pogorszyło sytuację rodzin, które już straciły domy, w obliczu spadku temperatur. Agencja poinformowała również, że uderzenia nastąpiły na tle, w jej ocenie, dalszych naruszeń porozumienia o zawieszeniu broni, które weszło w życie 10 października 2025 roku.

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