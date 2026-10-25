W Gazie dzieci z wadami słuchu i wzroku mają ograniczony lub całkowicie pozbawiony dostęp do specjalistycznej edukacji z powodu uszkodzeń placówek oświatowych, przesiedleń rodzin oraz niedoboru niezbędnych środków. Jak informuje Al Jazeera, 13-letni Kenan al-Sabaa, który ma wadę słuchu, nie może naprawić aparatu słuchowego: baterie, przewody i wkładki uszne do urządzenia są niedostępne z powodu blokady Strefy Gazy.

Przed rozpoczęciem wojny w październiku 2023 roku chłopiec uczył się w stowarzyszeniu Atfaluna dla niesłyszących dzieci w mieście Gaza. Budynek organizacji został częściowo zniszczony podczas wojny, po czym stał się przepełnionym schronieniem dla osób przesiedlonych. Atfaluna zorganizowała teraz tymczasowe przestrzenie do nauki, a Kenan może uczęszczać do jednej z nich w pobliżu miejsca zamieszkania rodziny.

Ograniczone zajęcia i niedobór środków

Ojciec chłopca, Tamer al-Sabaa, powiedział, że przez pierwszy rok wojny jego syn w ogóle nie chodził do szkoły. Obecnie nauka odbywa się trzy dni w tygodniu i trwa nie więcej niż dwie godziny dziennie, co, jak stwierdził, nie wystarcza, by nadrobić zaległości. Poruszanie się Kenana również pozostaje niebezpieczne, ponieważ nie słyszy on wybuchów ani sygnałów ostrzegawczych i nie zawsze może komunikować się z ludźmi wokół siebie.

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Tłumacz języka migowego i obrońca praw osób z niepełnosprawnościami Fadel Kuraz oświadczył, że przed październikiem 2023 roku w Gazie zarejestrowano około 20 tysięcy osób z wadami słuchu. Według ocen terenowych kolejne około 35 tysięcy osób doznało całkowitej lub częściowej utraty słuchu w wyniku wybuchów. Poinformował także o niedoborze aparatów słuchowych, baterii, wkładek i części zamiennych, a także o trudnościach ze specjalistycznymi badaniami i leczeniem.

Szkoła dla dzieci z wadami wzroku

Dzieci z wadami wzroku mierzą się z podobnymi problemami. Szkoła An-Nur w dzielnicy Tal al-Hawa w południowo-zachodniej części miasta Gaza, która była jedyną szkołą publiczną dla uczniów szkół średnich i starszych klas z wadami wzroku, doznała znacznych zniszczeń i zaprzestała działalności. Przed wojną uczyło się tam około 80 uczniów z całej Gazy, z których część dowożono specjalnymi autobusami.

Była doradczyni edukacyjna szkoły Duaa Omar Bashir obawia się, że bez regularnych zajęć uczniowie mogą utracić umiejętność czytania alfabetem Braille’a i samodzielnej nauki. Matka 12-letniej Jany Shreim, która ma znaczne zaburzenie wzroku, powiedziała, że okulary jej córki zepsuły się podczas masowego wyjazdu z obozu dla uchodźców Szati w listopadzie 2023 roku. Rodzinie nie udało się ich wymienić, a sama Jana została bez dostępu do nauki i uczy się w domu za pomocą maszyny do pisania alfabetem Braille’a.

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