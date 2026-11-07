Na północy Strefy Gazy w Palestynie dwóch Palestyńczyków odniosło obrażenia po tym, jak w wyniku ulewnych deszczy zawaliła się ściana budynku uszkodzonego podczas wcześniejszych izraelskich ostrzałów. Powołując się na źródło medyczne, poinformowała o tym agencja Anadolu.

Zatopione namioty

Świadkowie powiedzieli agencji, że ulewne deszcze zalały tysiące namiotów, w których mieszkają osoby przesiedlone. Chodzi w szczególności o obszary w pobliżu portu w mieście Gaza, na zachód od Deir al-Balah, na północ od obozu dla uchodźców Nuseirat, a także Dżabaliję i Bajt Lahiję.

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Niekorzystna pogoda w Strefie Gazy

Strefa Gazy znalazła się pod wpływem niżu barycznego, któremu towarzyszyły zimna masa powietrza i obfite opady. Według agencji pogorszyło to sytuację tysięcy przesiedlonych Palestyńczyków, którzy przebywają w zużytych namiotach bez ogrzewania i odpowiedniej ochrony przed deszczem oraz zimnem.

W komunikacie zaznaczono również, że budynki mieszkalne i infrastruktura cywilna Strefy doznały rozległych zniszczeń w wyniku wojny Izraela przeciwko Gazie, która trwa od października 2023 roku.

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