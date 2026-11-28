W Strefie Gazy w wyniku izraelskich ataków w sobotę zginął Palestyńczyk, a pięć innych osób, w tym 13-letni chłopiec, zostało rannych. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na źródła medyczne i lokalne. Doszło do tego na tle naruszeń rozejmu, który według agencji obowiązuje od 10 października 2025 roku.

Ataki na miasto Gaza

Według źródła medycznego w szpitalu Asz-Szifa, w pobliżu Stadionu Palestyna w zachodniej części miasta Gaza zginął Ahmed Sihyun, a jedna osoba została ranna. Kolejnych trzech Palestyńczyków odniosło obrażenia, w tym dwóch ciężkie, gdy izraelski dron zaatakował namiot na północy miasta Gaza.

Lokalne źródła poinformowały również, że izraelski dron wystrzelił co najmniej jedną rakietę w kierunku podwórza domu w pobliżu Stadionu Palestyna.

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Ranny nastolatek w Chan Junus

W południowym mieście Chan Junus 13-letni chłopiec doznał umiarkowanego urazu brzucha po tym, jak izraelskie wojsko zraniło go w pobliżu ronda Abu Hamid. Poinformowało o tym Anadolu źródło medyczne w szpitalu Nasser.

Lokalne źródła oświadczyły, że izraelskie pojazdy wojskowe intensywnie ostrzeliwały budynki mieszkalne i namioty, w których przebywają przesiedleni Palestyńczycy, w centralnej i południowej części Chan Junus. Według Ministerstwa Zdrowia Gazy od początku obowiązywania rozejmu do czwartku w wyniku izraelskich naruszeń zginęło 1 705 Palestyńczyków, a kolejnych 6 163 zostało rannych.

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