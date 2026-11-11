Co najmniej siedmiu Palestyńczyków zginęło we wtorek w Strefie Gazy w Palestynie w wyniku izraelskich uderzeń i ostrzałów. Wśród zabitych byli Fadi Rajab i jego 13-letni syn Abubakr — informuje Dawn, powołując się na lokalnych medyków.

Według nich ojciec i syn zginęli w wyniku nalotu na dach schronienia dla osób przesiedlonych w rejonie Zejtun w mieście Gaza. Kolejna osoba zginęła w wyniku uderzenia w pobliżu szkoły w rejonie Daradż.

Uderzenia w mieście Gaza i Chan Junus

W Chan Junus, na południu Strefy Gazy, od izraelskiego ognia zginął mężczyzna. Później, według medyków, izraelski nalot trafił w zakład obróbki metalu w rejonie Sabra w mieście Gaza i zabił trzy osoby.

Na okupowanym Zachodnim Brzegu, według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia, izraelskie siły późnym wieczorem w poniedziałek zastrzeliły 14-letniego Muataza Ijada Daghlasa w miejscowości Burka na północny zachód od Nablusu. Izrael oświadczył, że wojsko reagowało na rzucanie kamieniami.

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Palestyńskie Towarzystwo Czerwonego Półksiężyca poinformowało, że jego zespoły udzieliły pomocy dwóm osobom z ranami postrzałowymi i przewiozły je do szpitala. Jednocześnie organizacja twierdzi, że izraelskie siły nie pozwoliły dotrzeć do trzeciej rannej osoby i zatrzymały trzech ochotników-ratowników medycznych.

Ryzyko powodzi w Strefie Gazy

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF oświadczył, że Izrael nie zezwolił na wwiezienie sprzętu do naprawy zbiornika retencyjnego Szejk Radwan w mieście Gaza. Według agencji zbiornik jest zanieczyszczony ściekami i może się przepełnić po ulewnych deszczach, stwarzając ryzyko powodzi i rozprzestrzeniania się chorób.

Rzecznik UNICEF James Elder powiedział, że agencja przez rok pracowała z władzami Izraela i Radą Pokoju prezydenta USA Donalda Trumpa nad planem napraw o wartości 3 mln dolarów. Według niego izraelska struktura wojskowa COGAT odrzuciła ten projekt w ostatnich dniach.

Według oceny przedstawiciela Światowej Organizacji Zdrowia Christiana Lindmeiera niemal 1 mln osób przesiedlonych w Strefie Gazy znajduje się na obszarach o średnim lub wysokim ryzyku powodzi. Ulewne deszcze w tym tygodniu już zalały dziesiątki tysięcy namiotów dla przesiedlonych Palestyńczyków.

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