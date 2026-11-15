Samir Abu Junis, dowódca brygady Hamasu w Rafah, zginął w wyniku izraelskiego nalotu w Chan Junus na południu Strefy Gazy. Brygady Al-Kassam, zbrojne skrzydło Hamasu, poinformowały w niedzielę, że 53-letni dowódca zginął w sobotę. Armia izraelska potwierdziła jego śmierć.

Atak w rejonie Chan Junus

Według CBC World, izraelskie wojsko poinformowało, że zabiło Abu Junisa podczas nocnego ataku na południu Strefy Gazy. Medycy przekazali, że nalot był wymierzony w niego na ulicy w rejonie Al-Mawasi w Chan Junus. Poinformowali również o rannych.

Dowodził brygadą w Rafah

Według informacji izraelskiej armii Abu Junis objął dowództwo brygady w Rafah po śmierci poprzedniego dowódcy, Naela Abu Obeida, 15 września. Hamas podał, że Abu Junis dołączył do zbrojnego skrzydła ugrupowania w 1991 roku, a przed mianowaniem na dowódcę pełnił kilka wysokich funkcji operacyjnych w Rafah.

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Pogrzeb Abu Junisa odbył się w niedzielę po południu w Chan Junus. Hamas oświadczył, że pomagał planować i kierować atakiem na Izrael z 7 października 2023 roku.

Zawieszenie broni zawarte w październiku 2025 roku zatrzymało zakrojone na szeroką skalę walki, jednak nie zakończyło izraelskich ataków w Strefie Gazy. Władze ochrony zdrowia w Gazie twierdzą, że od wejścia rozejmu w życie zginęło co najmniej 1600 Palestyńczyków.

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