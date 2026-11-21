W Strefie Gazy w piątek i sobotę zginęło dziewięciu Palestyńczyków. Według agencji obrony cywilnej Gazy w piątek zginęło sześć osób, a palestyńskie media poinformowały o kolejnych trzech ofiarach śmiertelnych w sobotę.

Cztery osoby zginęły w wyniku ataku na obóz dla uchodźców Bureij w centralnej części enklawy, podała agencja obrony cywilnej. Izraelskie ataki dronów zabiły również po jednej osobie w Deir el-Balah i obozie Nuseirat. W sobotę w wyniku izraelskiego nalotu na miasto Gaza zginęły trzy osoby, informowano także o rannych.

Ataki podczas rozejmu

Jak informuje The National, ataki miały miejsce pomimo porozumienia o zawieszeniu broni między Hamasem a Izraelem, osiągniętego w październiku ubiegłego roku. W piątek izraelskie wojsko oświadczyło, że zaatakowało kilku przedstawicieli zbrojnego skrzydła Hamasu. Dzień wcześniej armia zakończyła jednodniową operację lądową z użyciem czołgów w centralnej części Strefy Gazy.

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Sytuacja humanitarna w enklawie pozostaje krytyczna. The National wskazuje, że większość ludności została zmuszona do opuszczenia domów z powodu izraelskich ataków, a od początku wojny po ataku pod przywództwem Hamasu 7 października 2023 roku uszkodzonych zostało co najmniej 80% budynków. Warunki mogą się pogorszyć z powodu spodziewanych opadów deszczu i spadku temperatur.

Ostrzeżenie Rady Pokoju

Wspierana przez USA Rada Pokoju, odpowiedzialna za zapewnienie wykonania rozejmu, ostrzegła w tym tygodniu przed ryzykiem załamania porozumień. Według AP w jej raporcie stwierdzono, że głównym zagrożeniem dla procesu jest rozbieżność między uzgodnionymi decyzjami a sytuacją w terenie.

Starszy doradca Rady Pokoju Josh Gruenbaum powiedział izraelskiemu portalowi Ynet, że organ może przekazać Gazę ONZ, jeśli Izrael nadal będzie utrudniał plany odbudowy enklawy. Według niego Izrael nie czyni postępów w realizacji zobowiązań, które premier Binjamin Netanjahu podjął wobec prezydenta USA Donalda Trumpa. Portal pisze również, że Izrael konsekwentnie ograniczał napływ pomocy humanitarnej do Strefy Gazy.

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