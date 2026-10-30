W mieście Gaza w Palestynie co najmniej dwóch Palestyńczyków zostało rannych w wyniku izraelskiego nalotu na mieszkanie w budynku mieszkalnym w dzielnicy Szejk Radwan na północy miasta. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na źródła medyczne i lokalne.

Uderzenie w budynek mieszkalny

Według źródeł agencji izraelski śmigłowiec wystrzelił co najmniej jeden pocisk w mieszkanie w budynku mieszkalnym. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia. Uderzenie nastąpiło w czasie obowiązywania zawieszenia broni, które według agencji obowiązuje w Strefie Gazy od października 2025 roku.

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Ostrzał i zniszczenia w innych rejonach

W centralnej części Strefy Gazy izraelska armia prowadziła zakrojone na szeroką skalę wyburzenia domów na kontrolowanych przez siebie obszarach na wschód od miasta Al-Masdar, a także ostrzeliwała przyległy teren z artylerii. Świadkowie informowali o zniszczonych budynkach i opuszczonych domach, a także o głośnej eksplozji słyszanej w różnych częściach Strefy.

Na południu Strefy izraelskie pojazdy wojskowe prowadziły intensywny ogień w kierunku namiotów dla osób przesiedlonych w rejonach Kizan an-Nadżdżar i Dżorat al-Lut na południe od Chan Junus. Nie napłynęły informacje o poszkodowanych w wyniku tego ostrzału. Ministerstwo Zdrowia Gazy oświadczyło, że naruszenia zawieszenia broni pochłonęły życie 1574 Palestyńczyków i raniły kolejnych 5687 osób według stanu na czwartek.

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