W Strefie Gazy w wyniku pięciu izraelskich nalotów i ostrzału w nocy oraz w czwartek zginęło 10 Palestyńczyków — podała France 24. Według przedstawicieli szpitali Asz-Szifa i Męczenników Al-Aksy, do których trafiły ciała ofiar, do zdarzeń doszło w różnych częściach enklawy.

Uderzenie w Deir al-Balah

Jeden z nalotów trafił w mieszkanie w Deir al-Balah, w centralnej części Strefy Gazy. Według przedstawicieli szpitali zginęli tam mężczyzna i jego żona.

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Materiał France 24

W materiale France 24 Jenny Shin rozmawiała również z dziennikarzem Ahmedem Dremlym. Przebywał on w Gazie jeszcze sześć miesięcy temu i szeroko relacjonował kryzys humanitarny w enklawie.

Hamas rozważa możliwą odpowiedź po śmierci ludzi w Gazie. Materiał wideo France 24 opublikowano 26 listopada 2026 roku o godz. 21:35.

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