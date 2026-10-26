Pięciu Palestyńczyków, w tym mała dziewczynka, zginęło w Strefie Gazy 26 października w wyniku izraelskich nalotów. Poinformował o tym The Hindu, powołując się na źródła medyczne i ratowników.

Dane dotyczące ofiar śmiertelnych

Według publikacji ataki miały miejsce w różnych częściach Strefy Gazy. Źródła medyczne oraz pracownicy służb ratunkowych poinformowali o pięciu osobach zabitych w wyniku nalotów w poniedziałek, 26 października 2026 roku.

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Dobowy raport obrony cywilnej

Rzecznik służby obrony cywilnej Mahmoud Bassal oświadczył, że w ciągu poprzednich 24 godzin w Gazie w wyniku izraelskiego ostrzału i nalotów zginęło łącznie 13 osób. Według niego około 60 osób zostało rannych.

Te dobowe dane obejmują zarówno izraelski ostrzał, jak i naloty, podczas gdy odrębna informacja o pięciu zabitych dotyczy nalotów z 26 października. Oświadczenie Bassala przytoczono w tej samej publikacji obok danych ze źródeł medycznych i od ratowników.

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