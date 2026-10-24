W Strefie Gazy w Palestynie w wyniku izraelskich ataków w sobotę zginęło dwóch Palestyńczyków, w tym kobieta, a kolejne cztery osoby odniosły obrażenia. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency, powołując się na źródła medyczne.

Ataki w Beit Lahii i mieście Gaza

Według medyków Fatima Abu Laban zginęła od izraelskiego ognia w rejonie Tal al-Dahab w Beit Lahii, na północy Strefy Gazy. Inna kobieta odniosła obrażenia szyi w wyniku izraelskiego ostrzału w Beit Lahii.

W rejonie Al-Rimal w zachodniej części miasta Gaza zginął młody Palestyńczyk Mohammad Anan al-Rawagh. Trzy kolejne osoby zostały ranne, a medycy ocenili stan jednej z nich jako ciężki. Świadkowie oświadczyli, że izraelski dron wystrzelił co najmniej jeden pocisk w przechodniów w pobliżu Stadionu Palestyna w Al-Rimal.

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Doniesienia o ostrzałach

O świcie izraelskie drony zrzuciły skrzynie z materiałami wybuchowymi na opuszczone przez mieszkańców domy w pobliżu obszarów kontrolowanych przez izraelskie wojsko w dzielnicy Al-Tuffah we wschodniej części miasta Gaza, poinformowały lokalne źródła. Według nich towarzyszył temu intensywny ostrzał z pojazdów wojskowych.

Izraelskie okręty wojenne również otworzyły ogień i ostrzelały wybrzeże miasta Gaza. Nie informowano o poszkodowanych w wyniku tego ostrzału.

Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia Gazy naruszenia przez Izrael zawieszenia broni, obowiązującego od 10 października 2025 roku, doprowadziły do śmierci 1547 Palestyńczyków i ranienia 5559 osób. Resort oświadczył również, że od października 2023 roku w Strefie Gazy zginęło ponad 74 tysiące Palestyńczyków, a ponad 175 tysięcy zostało rannych.

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