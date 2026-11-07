W australijskim Hobart pielęgniarki i położne wstrzymały pracę w Royal Hobart Hospital oraz Repatriation Centre. Członkowie Australijskiej Federacji Pielęgniarek i Położnych (ANMF) oraz związku zawodowego pracowników ochrony zdrowia i usług społecznych zorganizowali wiec przeciwko propozycji płacowej rządu Tasmanii, informuje ABC News Australia.

Pierwsza propozycja rządu przewiduje podwyżki wynagrodzeń o 3% w pierwszym roku nowej umowy, o 2,75% w drugim i o 2,5% w trzecim. Łącznie daje to 8,25% w ciągu trzech lat. Poprzednia umowa zbiorowa dla pielęgniarek i położnych wygasła w czerwcu.

Żądania dotyczące bezpieczeństwa

Pielęgniarz służby zdrowia psychicznego Will Lincoln powiedział uczestnikom akcji, że pracownicy ochrony zdrowia zgłaszali przypadki, w których byli bici, kopani, opluwani, słownie obrażani, zastraszani i otrzymywali groźby. Jak zaznaczył, pielęgniarki i położne domagają się nie tylko uznania problemu przemocy i agresji, ale także wdrożenia skutecznych środków ochrony, wsparcia i powrotu do zdrowia.

Sekretarz stanowa ANMF Emily Shepherd przyznała, że propozycja zawiera pozytywne postanowienia, w tym nowe dodatki dla części personelu. Jednocześnie powiedziała, że członkowie związku są rozczarowani, ponieważ niektóre priorytetowe kwestie nie zostały uwzględnione w propozycji albo uregulowano je niewystarczająco.

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W szczególności dodatkowe dni urlopu na radzenie sobie ze skutkami traumatycznych sytuacji przewidziano w propozycji wyłącznie dla pracowników służby zdrowia psychicznego, oddziału ratunkowego i intensywnej terapii. Shepherd podkreśliła, że pielęgniarki i położne w różnych oddziałach stykają się z traumatycznymi sytuacjami.

Związek mówi o niedoborze personelu

Kierownik pielęgniarek poza godzinami pracy w Royal Hobart Hospital i prezydent tasmańskiego oddziału ANMF James Lloyd mówił o zmęczeniu, stresie i wypaleniu zawodowym personelu. Według niego podczas porannych zmian w szpitalu może być ponad 20 nieobsadzonych stanowisk, podczas gdy do ich obsadzenia dostępnych jest tylko trzech lub czterech pracowników tymczasowych.

Pielęgniarka Audrey McAllister również poruszyła problem podwójnych zmian trwających od 16 do 20 godzin. Powołała się na badanie, według którego pozostawanie w stanie czuwania przez ponad 17 godzin może powodować poziom upośledzenia sprawności podobny do stężenia alkoholu we krwi na poziomie 0,05%.

Przedstawiciel rządu Tasmanii powiedział ABC, że władze dążą do zapewnienia podwyżek płac i poprawy warunków pracy oraz konstruktywnie współpracują ze związkami zawodowymi nad kolejnymi krokami.

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