W Hobarcie w Australii rada miejska może po raz pierwszy od 1954 roku składać się wyłącznie z mężczyzn, wynika ze wstępnych wyników wyborów lokalnych. Po zliczeniu 20% głosów Tiffany Ashdown, była współpracowniczka polityczna niezależnego posła z Franklin Petera George'a, zajmowała dziewiąte, ostatnie miejsce dające mandat w radzie, informuje ABC News Australia.

Walka o dziewiąte miejsce

Urzędujący radny Ben Lohberger tracił do Ashdown zaledwie trzy głosy po uwzględnieniu preferencji. Urzędujący radni Louise Elliott, Zelinda Sherlock i Louise Bloomfield również pozostawali w tyle, ale ich strata do Lohbergera była niewielka.

Analityk wyborczy Kevin Bonham określił rywalizację o dziewięć miejsc w radzie miejskiej jako zaciętą. Jeśli Lohberger wyprzedzi Ashdown, a pozostałe pozycje się nie zmienią, wszyscy dziewięciu radni będą mężczyznami. Według archiwów rady ostatnia całkowicie męska rada zakończyła działalność w 1954 roku, gdy prawniczka Mabel Miller została wybrana pierwszą kobietą do rady.

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Wyścig o stanowisko lorda burmistrza i wyniki w innych miastach

W wyścigu o stanowisko lorda burmistrza Hobartu po częściowym zliczeniu głosów prowadził doświadczony dziennikarz i autor Charles Wooley, który uzyskał 23,8% głosów. Bonham stwierdził również, że wczesne wyniki wskazują na przesunięcie preferencji wyborczych w Hobarcie w stronę kandydatów prawicowych: według jego oceny możliwy układ sił w radzie to pięć miejsc do czterech, a różnica między obozami wynosi około 100 głosów.

W dolinie Huon nową burmistrzynią zostanie menedżerka ds. komunikacji Rady Miasta Hobart Abby McKibben, która zdobyła 50,17% głosów i zastąpi odchodzącą Sally Doyle. W Launceston burmistrz Matthew Garwood został wybrany na kolejną kadencję z wynikiem 53,2%.

Urzędująca burmistrzyni Devonport Alison Jarman otrzymała ponad 9 tysięcy głosów pierwszej preferencji. Oświadczyła, że jednym z jej priorytetów będzie połączenie Devonport z sąsiednimi gminami. Frekwencja w tegorocznych wyborach lokalnych na Tasmanii przekroczyła 85%, nieznacznie więcej niż w poprzednich wyborach.

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