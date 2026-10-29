Wysoki Sąd w Hongkongu skazał 19-letniego Ansona Kiu na osiem lat więzienia za atak na 36-letnią turystkę z Singapuru, Jiang Wen. W czerwcu 2025 roku oblał kobietę żrącą cieczą, gdy wsiadała do samochodu w dzielnicy Wan Chai, informuje Channel NewsAsia.

Skutki ataku

Poszkodowana doznała oparzeń drugiego stopnia. Przedstawione sądowi opinie medyczne wykazały, że oparzenia objęły około 10–11% powierzchni jej ciała, głównie twarz i kończyny. Kobieta spędziła w szpitalu 61 dni, przeszła kilka zabiegów usunięcia uszkodzonych tkanek i przeszczepu skóry, a po powrocie do Singapuru kontynuowała leczenie.

Sędzia Wysokiego Sądu Andrew Chan Hing-wai oświadczył, że atak będzie miał dla poszkodowanej konsekwencje do końca życia. Według The Standard u kobiety zdiagnozowano zespół stresu pourazowego, a także pozostały jej trwałe blizny.

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Zaplanowane przestępstwo

W chwili ataku Kiu miał 17 lat. Był ubrany na czarno, miał kapelusz i maskę oraz uciekł z miejsca zdarzenia. Dowody wskazywały, że kilka dni przed przestępstwem oglądał miejsce przy Burrows Street w Wan Chai.

Kiu później sam zgłosił się na policję, jednak nie wyjaśnił, dlaczego wybrał właśnie tę kobietę. W sądzie nie sprecyzowano, czy znał poszkodowaną. Według raportu przygotowanego dla sądu oskarżony powiedział kuratorowi, że było to płatne zlecenie: obiecano mu 10 tys. dolarów hongkońskich, czyli około 1280 dolarów amerykańskich.

Kiu przyznał się do zarzutu rzucenia żrącej cieczy z zamiarem spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sędzia ustalił wyjściowy wymiar kary na 12 lat, ale skrócił go o jedną trzecią z powodu przyznania się do winy.

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