W Hongkongu policja zatrzymała 37-letnią pracownicę domową z Filipin podejrzaną o znęcanie się nad czteroletnią dziewczynką. Według NDTV World kobieta jest podejrzewana o plucie do kubka podczas przygotowywania mleka dla dziecka w mieszkaniu rodziny w kompleksie mieszkaniowym The Belcher’s w dzielnicy Kennedy Town.

Skarga matki

Matka dziewczynki, 44-letnia menedżerka firmy ubezpieczeniowej, zgłosiła się na policję po odkryciu domniemanych incydentów. Według informacji medium takich przypadków mogły być cztery; miały one rzekomo mieć miejsce między 31 października a 5 listopada.

Wszystkie zdarzenia, według źródła, miały rzekomo odbywać się w kuchni podczas przygotowywania mleka dla dziecka. Pracownica jest podejrzewana o plucie do kubka przed podaniem napoju dziewczynce.

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Śledztwo trwa

Podejrzana, określona w materiale nazwiskiem Segundo, zaprzeczyła oskarżeniom. Policja kontynuuje śledztwo, a kobieta pozostaje w areszcie.

U dziewczynki nie stwierdzono widocznych obrażeń i nie wymagała ona hospitalizacji. Mieszka z rodzicami, ośmioletnim bratem i dwiema pracownicami domowymi z Filipin.

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