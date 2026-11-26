W Hongkongu w Chinach setki osób zgromadziły się na nabożeństwie żałobnym w przeddzień pierwszej rocznicy pożaru w kompleksie mieszkalnym Wang Fuk Court, w którym zginęło 168 osób. Nabożeństwo odbyło się w katolickiej Katedrze Niepokalanego Poczęcia.

Jak informuje The Japan Times, podczas nabożeństwa cztery osoby, które straciły w pożarze bliskich, odczytały nazwiska wszystkich ofiar śmiertelnych. Część obecnych płakała. Ksiądz Dominic Chan, który prowadził nabożeństwo, podkreślił, że każda z ofiar była wyjątkową osobą, a nie jedynie liczbą.

Rocznica tragedii

Pożar z 26 listopada 2025 roku zniszczył siedem budynków mieszkalnych kompleksu Wang Fuk Court i trwał dwa dni. Według gazety był to najbardziej śmiercionośny pożar w budynku mieszkalnym na świecie od 1980 roku oraz najgorsza katastrofa w Hongkongu od ponad siedmiu dekad.

Pastorka Jenny Lam, która w pożarze straciła trzech członków rodziny, powiedziała, że czas nie zmniejszył jej bólu. Jak zaznaczyła, ogień może zniszczyć dom i odebrać życie, lecz nie jest w stanie zniszczyć miłości do zmarłych ani wspomnień o nich.

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Śledztwo i ograniczenia

Władze nie planują oficjalnych uroczystości upamiętniających, obawiając się, że mogą one nabrać politycznego charakteru. Jednocześnie katolickie i buddyjskie instytucje religijne zaplanowały wydarzenia modlitewne. W pobliżu miejsca pożaru dziesiątki osób złożyły kwiaty w wyznaczonej do tego przestrzeni.

Drugi rangą urzędnik Hongkongu, Eric Chan, oświadczył, że rząd będzie pomagał w organizacji legalnych wydarzeń, lecz ostrzegł przed naruszaniem porządku. Chińskie rządowe biuro do spraw Hongkongu i Makau również ostrzegło przed próbami wywołania chaosu pod pozorem upamiętniania tragedii.

Śledztwo prowadzone przez sędziego doszło w ubiegłym miesiącu do wniosku, że pożar prawdopodobnie zaczął się od niedopałka papierosa i szybko rozprzestrzenił się po siatce na fasadach budynków. Władze przyznały, że tragedia ujawniła wieloletnie niedociągnięcia w regulacjach i nadzorze nad utrzymaniem budynków oraz bezpieczeństwem pożarowym. Policja poinformowała o zatrzymaniu 40 osób w związku z pożarem.

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