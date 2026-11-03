W Hongkongu odnotowano najgorętszy październik od początku obserwacji meteorologicznych. Średnia miesięczna temperatura wyniosła 27,6°C, informuje Channel NewsAsia, powołując się na dane Obserwatorium Hongkongu.

Nowy rekord temperatury

Październikowy wynik był o 0,2°C wyższy niż ubiegłoroczny rekord dla tego samego miesiąca. Według obserwatorium obserwacje meteorologiczne w Hongkongu prowadzone są od 1884 roku.

W sierpniu w mieście zarejestrowano również najwyższą temperaturę w całym okresie obserwacji — 36,9°C. Wówczas tajfun Dolphin przyniósł do Hongkongu ciepłe powietrze.

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Wpływ El Niño

W materiale zaznaczono, że wyjątkowo silne zjawisko El Niño w tym roku podnosiło temperatury w różnych regionach świata. Światowi synoptycy przez kilka miesięcy ostrzegali, że może ono stać się najsilniejsze w historii obserwacji.

El Niño jest ciepłą fazą naturalnego cyklu klimatycznego. Tymczasowo podnosi temperaturę morza w tropikalnej części Pacyfiku, zmienia wzorce pogodowe i może zwiększać ryzyko susz i powodzi, a także antropogeniczne globalne ocieplenie.

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