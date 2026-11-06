W Hongkongu przechowywanych jest około 600 tys. zaawansowanych chipów AI Nvidia H200, które czekają na wysyłkę do Chin. Jak informuje Channel NewsAsia, powołując się na dwóch dobrze poinformowanych rozmówców, Pekin wciąż nie zatwierdził dużych partii importowych mimo popytu ze strony chińskich firm technologicznych.

Ograniczone dostawy

Według trzech rozmówców cytowanych przez redakcję Chiny w ostatnich miesiącach zezwoliły na import części chipów H200. Kilka dużych chińskich firm internetowych otrzymało po około 10 tys. takich chipów, powiedział jeden z rozmówców.

Niewielkie partie dostarczano także przez pośredników i pośrednimi trasami, jednak nie sprecyzowano wolumenu tych dostaw. Chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych, Państwowy Komitet Rozwoju i Reform, Nvidia, a także Alibaba, ByteDance, DeepSeek i Tencent nie odpowiedziały na prośby o komentarz.

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Popyt na moc obliczeniową

H200 nie jest najnowszym procesorem Nvidia do sztucznej inteligencji, jednak chińskie odpowiedniki nie dorównały mu jeszcze możliwościami. W połączeniu z oprogramowaniem Nvidia chip ten jest przydatny do trenowania modeli sztucznej inteligencji.

Kontrola eksportu USA od 2022 roku ogranicza Chinom dostęp do zaawansowanych chipów Nvidia oraz sprzętu do ich produkcji. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa w ubiegłym roku zezwoliła Nvidii na sprzedaż H200 zatwierdzonym chińskim nabywcom po amerykańsko-chińskich negocjacjach handlowych, podano w materiale.

Wobec ograniczonej podaży ceny na nieoficjalnym rynku wzrosły. Pod koniec października serwer z ośmioma H200 oferowano w Chinach kontynentalnych za ponad 6 mln juanów, czyli około 900 tys. dolarów USA, co stanowiło około trzykrotność ceny sprzed roku. Serwery z nowszymi chipami Blackwell, które również podlegają amerykańskim ograniczeniom eksportowym, oferowano za ponad 20 mln juanów za sztukę.

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