Sąd w Hongkongu skazał 68-letnią Leung Lai-ha na 20 dni więzienia i grzywnę w wysokości 2 tys. dolarów hongkońskich za napaść na pięcioletnią dziewczynkę w strefie zabaw centrum handlowego APM w dzielnicy Kwun Tong. Jak podaje Channel NewsAsia, 5 listopada kobieta przyznała się do napaści, do której doszło 26 sierpnia.

Sprzeczka o piłkę

Konflikt rozpoczął się po sprzeczce między dziewczynką a wnukiem Leung o piłkę do koszykówki. Do zajścia włączyły się trzy osoby dorosłe: Leung, jej 34-letnia córka Ng Ka-wun oraz 34-letnia matka dziewczynki, Xu Yang.

Nagranie zajścia pokazało, że Leung przewróciła dziecko na podłogę. Kobieta powiedziała policji, że popchnęła i uderzyła dziewczynkę, ponieważ uważała, że skrzywdziła ona jej wnuka. Badanie lekarskie wykazało zaczerwienienie na twarzy dziewczynki oraz drobne zadrapania na ramieniu Leung.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Decyzja sądu

Wszystkim trzem kobietom postawiono zarzut bójki w miejscu publicznym. W sądzie w Kwun Tong przyznały one przedstawione okoliczności czynu. Pełniący obowiązki głównego magistratu Lee Chi-ho stwierdził, że Leung nie powinna była wyładowywać się na dziecku, i wymierzył jej karę więzienia oraz grzywnę.

Ng Ka-wun i Xu Yang zgodziły się na roczne zobowiązanie do właściwego zachowania. Jeśli w ciągu kolejnych 12 miesięcy popełnią wykroczenia o podobnym charakterze, mogą zostać ukarane i zobowiązane do zapłaty po 1 tys. dolarów hongkońskich.

Czytaj nas na