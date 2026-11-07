W australijskim Gracemere cieśla Josh Sander i jego praktykant Harry Tunbridge udzielili pomocy 93-letniemu Ianowi Bartonowi, który upadł w domu i doznał poważnego urazu nadgarstka. Po przewiezieniu do szpitala w Rockhampton mężczyzna był w stanie stabilnym, informuje ABC News.

Pomoc przed przyjazdem medyków

Sander i Tunbridge pracowali przy pergoli na spokojnej ulicy w Gracemere krótko przed 8:00, gdy usłyszeli krzyki żony poszkodowanego, Joy Barton. Znaleźli Iana Bartona na tylnym podwórzu. Potknął się o krawędź niewielkiej rampy i upadł, trzymając miskę owsianki.

Według Sandera mężczyzna podczas upadku przeciął tętnicę w nadgarstku. Początkowo cieśla ciasno owinął nadgarstek kuchennym ręcznikiem, lecz nie wystarczyło to, by spowolnić krwawienie. Sander wziął następnie z domu sukienkę należącą do żony poszkodowanego, a Tunbridge przyniósł taśmę klejącą z samochodu służbowego.

Mężczyźni założyli ciasny opatrunek i prowizoryczną opaskę uciskową oraz nadal uciskali ranę do przyjazdu karetki.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oczekiwanie na karetkę trwało 40 minut

Jak powiedział Sander, podczas około 40-minutowego oczekiwania na karetkę Ian Barton kilkakrotnie tracił przytomność, a mężczyźni próbowali go ocucić. Gdy poszkodowany, jak zauważyli, zaczął się krztusić, Tunbridge wyjął mu z ust protezę zębową, aby nie utrudniała oddychania.

Karetka przewiozła Bartona do szpitala w Rockhampton. Queensland Ambulance Service oświadczyła, że lokalny zespół w Gracemere działał wówczas pod znacznym obciążeniem, lecz zareagował tak szybko, jak było to możliwe. Służba podziękowała także członkom społeczności za szybką reakcję i pomoc przed przyjazdem medyków.

Joy Barton nazwała obu mężczyzn bohaterami i powiedziała, że uratowali życie jej mężowi. Rodzina ma nadzieję, że Ian Barton będzie mógł wrócić do domu w najbliższych dniach po operacji, choć jego rekonwalescencja może potrwać kilka miesięcy.

Czytaj nas na