W Grenadzie oficjalnie zgłoszono 46 kandydatów w 15 okręgach wyborczych na wybory powszechne zaplanowane na 5 listopada 2026 roku. Poinformował o tym The Rio Times. Głosowanie wyłoni obsadę wszystkich 15 wybieralnych miejsc w Izbie Reprezentantów. Aby uzyskać większość parlamentarną, partia musi zdobyć co najmniej osiem mandatów.

Główni uczestnicy wyścigu

Rządzący Narodowy Kongres Demokratyczny, czyli NDC, kierowany przez premiera Dickona Mitchella, oraz opozycyjna Nowa Partia Narodowa, NNP, mają zgodnie z oczekiwaniami wystawić kandydatów w każdym z 15 okręgów. Nowo utworzony Demokratyczny Ruch Ludowy, DPM, kierowany przez byłego ministra spraw zagranicznych Petera Davida, według publikacji weźmie udział w wyborach w dziewięciu okręgach.

W poprzednich wyborach powszechnych 23 czerwca 2022 roku NDC zdobył dziewięć miejsc w Izbie Reprezentantów, a NNP — sześć. Po tym zwycięstwie Dickon Mitchell został premierem kraju.

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Harmonogram głosowania i kampania

Lokale wyborcze 5 listopada będą czynne od 6:00 do 17:00 czasu lokalnego. Specjalne głosowanie dla funkcjonariuszy policji zaplanowano na 2 listopada — trzy dni przed głównym dniem wyborów.

Liderka NNP Emmalin Pierre podczas partyjnego wiecu Better Grenada na Stadionie Narodowym w pobliżu stolicy, St. George’s, wezwała zwolenników do zachowania koncentracji do godziny 18:00 w dniu głosowania. Oświadczyła, że wtedy Grenada zobaczy „nowy rząd”. Jedną z kluczowych propozycji gospodarczych NNP jest obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 28% do 25%.

Do najbardziej zauważalnych rywalizacji należy głosowanie w wiejskim okręgu St. Andrew South East, gdzie Emmalin Pierre zmierzy się z ministrem edukacji z ramienia NDC Davidem Andrew. W wyborach w 2022 roku Pierre pokonała Andrew przewagą około 230 głosów.

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