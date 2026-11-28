28 listopada grecka straż przybrzeżna wydobyła ciała dwóch migrantów i uratowała 41 osób w pobliżu wyspy Gawdos na Morzu Śródziemnym. W ciągu dnia ratownicy sprowadzili również na brzeg około tysiąca kolejnych migrantów z łodzi w pobliżu Krety, przeprowadzając ponad tuzin odrębnych operacji.

Operacja w pobliżu Gawdos

Straż przybrzeżna przetransportowała na sąsiednią Kretę czterech migrantów zauważonych na skalistym obszarze Gawdos, aby udzielić im pomocy medycznej. O operacjach poinformowała grecka straż przybrzeżna, podaje Channel NewsAsia.

Nowy południowy szlak

Grecja od dawna była jedną z głównych dróg do Europy dla migrantów i uchodźców z Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji. W latach 2015–2016 na greckie wyspy przybyło niemal milion osób, głównie z Turcji.

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Łączna liczba przyjazdów później spadła po wzmocnieniu patroli morskich i granicznych. Jednocześnie w ostatnich latach wzrosła liczba przyjazdów z Libii — głównie migrantów z Bangladeszu oraz osób opuszczających Sudan z powodu przemocy. Otworzyło to południowy szlak do Gawdos i na Kretę.

W tym roku Grecja zintensyfikowała odsyłanie osób, którym odmówiono azylu. Wraz z czterema innymi krajami UE dąży do tego, by od przyszłego roku wysyłać wielu z nich do ośrodka deportacyjnego w Rwandzie.

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