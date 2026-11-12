Nierówność majątkowa w Grecji w 2023 roku pozostawała wyższa niż w 2010 i 2014 roku, mimo spadku tego wskaźnika w większości innych krajów strefy euro. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na analizę Europejskiego Banku Centralnego, cytowaną przez grecką gazetę Kathimerini.

Wpływ kryzysu na majątek gospodarstw domowych

Według analizy nierówność w rozkładzie majątku w całej strefie euro rosła między 2010 a 2014 rokiem, lecz później spadła niemal do poziomu sprzed kryzysu. Jednocześnie pozostała znacząco wyższa w Grecji, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii, Greckiej Administracji Cypru i Irlandii.

Na początku 2010 roku obawy dotyczące stabilności greckiego długu publicznego wywołały głęboką recesję. Jednym z głównych czynników pogłębiających lukę majątkową był spadek wartości nieruchomości: wartość mieszkań gospodarstw domowych posiadających kredyty hipoteczne malała, podczas gdy kwota ich niespłaconych długów pozostawała bez zmian.

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Oszczędności i dostęp do mieszkań

Gospodarstwa domowe o niższych dochodach przeznaczały oszczędności na podstawowe potrzeby, podczas gdy zamożniejsze grupy szybciej skorzystały na odbudowie rynków akcji. Współczynnik nierówności majątkowej w krajach dotkniętych kryzysem rósł do 2021 roku, a w 2023 roku nadal przewyższał poziomy z 2010 i 2014 roku. W pozostałej części strefy euro spadł poniżej wartości sprzed kryzysu.

EBC wiąże utrzymywanie się tej luki między innymi z trudnościami finansowo wrażliwych rodzin w odbudowie oszczędności oraz ze spadkiem poziomu posiadania mieszkań, szczególnie wśród młodych ludzi. Nierówność utrzymywała się także podczas pandemii i skoku inflacji w latach 2021–2023, mimo wsparcia państwowego.

Oddzielnie dane Eurostatu wykazały, że w 2025 roku 50,5% mieszkańców Grecji nie było w stanie pokryć nieprzewidzianych wydatków — był to najwyższy wskaźnik w UE. Średnia dla bloku wyniosła 29,2%.

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