Studio Rockstar North w Edynburgu w Wielkiej Brytanii pokazało dziennikarzom Grand Theft Auto VI — nową część serii gier, rozwijaną przez ponad dziesięć lat. Jak podaje The Guardian, fabuła będzie koncentrować się na dwojgu młodych przestępców — Lucii i Jasonie, którzy ukrywają się w fikcyjnym stanie Leonida z miastem Vice City, stworzonym jako parodia Miami.

Relacje bohaterów

W większości epizodów gracz będzie mógł swobodnie przełączać się między Lucią a Jasonem. Gdy postacie będą osobno, gracz będzie mógł organizować ich korespondencję i rozmowy telefoniczne. Razem będzie można zabierać ich na siłownię, do baru, na wyjazd medytacyjny lub na napad na sklep.

Współszef Rockstar North i jeden z trzech dyrektorów kreatywnych GTA VI, Rob Nelson, oświadczył, że gracz będzie odpowiadać za rozwój relacji postaci. Jak powiedział, od działań gracza będzie zależeć, czy Lucia i Jason utrzymają romantyczną więź. W grze będzie też możliwość pozwolenia postaciom trzymać się za ręce.

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Konsekwencje przestępstw

GTA VI, podobnie jak poprzednie części serii, będzie grą o przestępczości, jednak twórcy zachęcają do ostrożniejszego działania. Na początku Jason i Lucia będą mogli uruchamiać bez kluczyka tylko niedrogie samochody i otwierać proste zamki. W przypadku bardziej złożonych napadów gracze będą musieli rozpoznawać cele, szukać zapasowych wejść i kodów do sejfów, wyłączać kamery monitoringu lub kraść nagrania.

Nelson zauważył, że przestępczość pozostaje ważną częścią Grand Theft Auto, ale działania gracza będą wpływać na przebieg gry. Twórcy starali się nie ograniczać wolności użytkowników, jednocześnie dodając mechanizmy, które mogą zachęcać do empatii wobec bohaterów.

Według publikacji nad GTA VI pracował zespół liczący niemal 5 tys. osób w różnych krajach, choć centralnym ośrodkiem rozwoju pozostaje Rockstar North w Edynburgu. Prace nad grą w pewnej formie rozpoczęły się w 2015 roku, a niezależne szacunki, których Rockstar nie potwierdza, wyceniają koszty jej stworzenia na ponad 1 mld dolarów amerykańskich. Poprzednia część serii, GTA V, wydana w 2013 roku, sprzedała się w nakładzie 230 mln egzemplarzy.

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