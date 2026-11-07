W Río Hondo, w gwatemalskim departamencie Zacapa, 6 listopada uzbrojeni napastnicy otworzyli ogień do konwoju deputowanego Kongresu Julio Portillo. Zginęły trzy osoby, a sam parlamentarzysta przeżył, informuje The Rio Times.

Sprzeczne informacje o ofiarach śmiertelnych

Atak miał miejsce przed posterunkiem policji na 137. kilometrze Autostrady Atlantyckiej. Gwatemalskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że podczas odpierania bezpośredniego ataku na deputowanego zginęło trzech funkcjonariuszy Narodowej Policji Cywilnej. Według resortu chronili oni życie Portillo.

Jednocześnie lokalne doniesienia opisują zabitych jako dwóch policjantów poruszających się motocyklem oraz jednego ochroniarza deputowanego. Strażacy miejscy z Río Hondo poinformowali, że Portillo nie został ranny od postrzałów i przewieziono go do placówki medycznej. MSW przekazało, że deputowany jest w stabilnym stanie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Śledztwo prowadzą prokuratorzy

Śledztwem zajmuje się gwatemalska prokuratura. Według stanu na wieczór 6 listopada władze nie informowały o zatrzymaniach, nie wskazały podejrzanych ani nie ogłosiły motywu strzelaniny.

Portillo reprezentuje Zacapę w Kongresie Gwatemali. W materiale zaznaczono również, że został wybrany w 2023 roku z ramienia centroprawicowej partii Cabal, a pod koniec października dołączył do partii Narodowa Jedność Nadziei (UNE).

Czytaj nas na