W Gwinei Bissau prokuratura postawiła 11 podejrzanym zarzuty zabójstwa i uszkodzenia mienia w okolicznościach obciążających w sprawie śmierci pracownika służby celnej Olofa João Gomesa Sambu. Według The Rio Times, Sambu zginął 27 września 2026 roku w stolicy kraju, Bissau.

Wersja prokuratury

Jak podaje publikacja, powołując się na komunikat prokuratury przekazany przez dwa lokalne media, grupa osób ścigała samochód, którym podróżował Sambu, zatrzymała go, uszkodziła pojazd i pobiła celnika. Prokuratura uważa, że 11 podejrzanych działało wspólnie jako współsprawcy.

Jedno z lokalnych mediów poinformowało również, że tłum miał bezpodstawnie powiązać Sambu z próbą uprowadzenia dziecka. Twierdzenie to przytaczane jest jako część doniesień o postępowaniu karnym.

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Tymczasowe aresztowanie

Wszyscy 11 podejrzani, według prokuratury, przebywają w areszcie do czasu procesu. Mogą odwołać się od zarzutów: lokalne źródła wskazywały różne terminy — sześć lub osiem dni. Jeśli odwołanie nie zostanie złożone w wyznaczonym terminie, sprawa zostanie przekazana sędziemu do dalszego rozpatrzenia.

Sambu był cywilnym pracownikiem służby celnej i kierował jednostką ds. zwalczania oszustw w urzędzie celnym miasta Gabú we wschodniej Gwinei Bissau. Dowództwo Gwardii Narodowej oświadczyło, że nie był pracownikiem tej formacji bezpieczeństwa. The Rio Times zaznacza, że nie widział oryginału komunikatu prokuratury.

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