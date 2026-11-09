W Japonii 27% uczniów pierwszej klasy szkoły średniej z rodzin mających trudności finansowe nie rozważało szkół prywatnych przy wyborze placówki edukacyjnej z powodu kosztów niezwiązanych z czesnym. W kwietniu nauka w prywatnych szkołach średnich stała się bezpłatna, jednak rodziny nadal ponoszą opłaty rekrutacyjne i inne opłaty szkolne, poinformował The Japan Times.

Koszty po przyjęciu

Badanie przeprowadziła organizacja Save the Children Japan w maju i czerwcu wśród gospodarstw domowych uczestniczących w programie pomocy dzieciom tej organizacji. Otrzymała 550 odpowiedzi nadających się do analizy: od 125 uczniów pierwszej klasy gimnazjum i szkoły średniej z różnych regionów kraju oraz od 425 rodziców.

Połowa rodziców, których dzieci uczą się w prywatnych szkołach średnich, wskazała jako jedną z głównych obaw podczas przyjęcia ryzyko, że dziecko będzie musiało przerwać naukę z powodów finansowych.

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Średnia kwota opłat szkolnych przy przyjęciu do prywatnej szkoły średniej, w tym opłat za utrzymanie budynków i klimatyzację, wyniosła 147 526 jenów, czyli około 932 dolarów. To ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Średnia opłata rekrutacyjna wyniosła 173 135 jenów — około 1,2 razy więcej niż rok wcześniej. Wzrosły także wydatki na mundurki, odzież sportową i bilety okresowe.

Laptopy i tablety

Ponad 60% ankietowanych rodziców i uczniów stwierdziło, że komputery i tablety powinny być zapewniane jako wyposażenie szkolne, ponieważ ich zakup jest dla rodzin kosztowny. Dopłaty lub granty na takie urządzenia były dostępne dla 54,7% uczniów szkół publicznych i zaledwie 7% uczniów placówek prywatnych.

Rodziny uczniów prywatnych szkół średnich wydawały na zakup urządzeń średnio około 100 000 jenów. Przedstawicielka Save the Children Japan Mitsue Tashiro oświadczyła, że wzrost cen i obciążenie finansowe wpływają na prawo dzieci do edukacji, zwłaszcza w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

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