W japońskim mieście Hirakata policja prefektury Osaka aresztowała 33-letniego Kentaro Kanao pod zarzutem zabójstwa jego trzyletniej córki Ereny. Zatrzymano również matkę dziecka, 33-letnią Riyo Kanao, podejrzewaną o nienależyte wykonywanie obowiązków opiekunki. Informuje o tym The Japan Times.

Wersja śledczych

Na ciele dziewczynki znaleziono dziesiątki siniaków. Policja uważa, że Kentaro Kanao systematycznie stosował przemoc wobec córki. Według śledztwa 2 sierpnia mężczyzna bił dziecko po głowie, plecach i brzuchu, co, zdaniem policji, doprowadziło do jej śmierci.

Funkcjonariusze uważają, że mężczyzna zmuszał dziewczynkę do chodzenia w górę i w dół po stołeczku, nazywając to ćwiczeniem chodzenia. Kiedy się zatrzymała, ojciec, według śledczych, rozzłościł się i zaatakował ją. Rankiem 3 sierpnia wezwał karetkę, gdy odkrył, że dziecko nie oddycha.

Sekcja zwłok wykazała u dziewczynki ostry krwiak podtwardówkowy i stłuczenie mózgu. Miała również pęknięcie przełyku, które spowodowało pourazową obustronną odmę opłucnową, trudności w oddychaniu i śmierć.

Zgłoszenia o możliwej przemocy

Początkowo rodzice powiedzieli śledczym, że dziewczynka sama upadła. Jednocześnie źródła zaznajomione z przebiegiem śledztwa poinformowały, że podczas dobrowolnego przesłuchania Kentaro Kanao oświadczył, iż wcześniej bił córkę po plecach w ramach wychowania.

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Władze miasta Hirakata otrzymały około pięciu zgłoszeń o możliwej przemocy wobec Ereny w okresie około roku do lipca. Po zgłoszeniu z 21 lipca urzędnicy znaleźli na jej twarzy dwa siniaki, jednak ojciec zaprzeczył wówczas stosowaniu przemocy.

Lokalne centrum konsultacyjne dla dzieci, mimo informacji od władz miasta o możliwej przemocy, nie podjęło działań, w tym nie objęło dziewczynki opieką ochronną. W centrum uznano, że to władze miasta powinny udzielić rodzicom wskazówek. Burmistrz Hirakaty Takashi Fushimi oświadczył, że miasto poważnie traktuje tę sprawę i będzie działać, aby zapobiec powtórzeniu się podobnych tragedii.

Działania w prefekturze Osaka

Według komitetu ekspertów Agencji ds. Dzieci i Rodzin w Japonii w roku fiskalnym 2024 wskutek przemocy fizycznej lub zaniedbania zmarło 50 dzieci. Prawie 70% z nich miało mniej niż rok, a kolejne siedmioro było w wieku od jednego do pięciu lat.

Od kwietnia 2021 roku informacje o wszystkich przypadkach krzywdzenia dzieci wykrytych przez centra konsultacyjne w prefekturze Osaka są co miesiąc przekazywane policji. Policja dowiedziała się jednak o sprawie Ereny dopiero po jej hospitalizacji. Od kwietnia 2027 roku prefektura planuje przejść na przekazywanie takich informacji w czasie rzeczywistym.

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