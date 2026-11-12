Japonia wybija 20 tys. kur z powodu ptasiej grypy — The Japan Times

W Japonii potwierdzono pierwszy w sezonie przypadek ptasiej grypy na fermie drobiu w mieście Kameoka w prefekturze Kioto. Po potwierdzeniu wirusa kraj rozpoczął wybój około 20 tys. kur na fermie, podaje The Japan Times.

14 padłych ptaków

Według japońskiego ministerstwa rolnictwa na fermie z powodu ptasiej grypy padło 14 ptaków. Główny sekretarz gabinetu Minoru Kihara wezwał hodowców drobiu do ścisłego przestrzegania wymogów higienicznych.

Minister rolnictwa Arata Takebe oświadczył, że ognisko choroby może wystąpić w każdej części kraju. Wezwał fermy do wczesnego wykrywania choroby, terminowego zgłaszania jej oraz zapewnienia ścisłego przestrzegania wymogów higienicznych.

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Ryzyko dla cen jaj

Rozprzestrzenianie się ptasiej grypy może dodatkowo podnieść ceny jaj przed okresem wysokiego popytu pod koniec roku. Zgodnie z badaniem ministerstwa dotyczącym cen żywności średnia cena opakowania 10 jaj w Japonii wyniosła w październiku 312 jenów — był to najwyższy wskaźnik od rozpoczęcia takiego monitoringu w sierpniu 2003 roku.

Takebe oświadczył, że władze podejmą działania, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się wirusa i nie wpłynąć na równowagę popytu i podaży.

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