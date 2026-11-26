W Tokio członek zarządu Banku Japonii Naoki Tamura oświadczył, że bank centralny powinien szybko reagować na oznaki nadmiernego przyspieszenia inflacji. Jako jeden z możliwych kroków wskazał przyspieszenie tempa podwyżek stóp procentowych.

Reakcja na inflację

Jak informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters, Tamura przedstawił to stanowisko w przemówieniu 26 listopada. Według niego potrzeba przyspieszenia podwyżek stóp może pojawić się w odpowiedzi na oznaki nadmiernego przyspieszenia inflacji.

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Warunki finansowe

Tamura zaznaczył również, że warunki finansowe pozostają akomodacyjne. Jego zdaniem w takich warunkach Bank Japonii powinien w najbliższym czasie doprowadzić główną stopę do poziomu uznawanego za neutralny dla gospodarki.

Członek zarządu powiązał potrzebę zbliżenia stopy do poziomu neutralnego z obecnymi warunkami finansowymi. Jego wypowiedź dotyczyła możliwości szybszego tempa podwyżek stóp w przypadku przekroczenia poziomu inflacji.

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