W Japonii po trzydniowym weekendzie wzrosły ceny obligacji skarbowych: rentowność referencyjnych 10-letnich papierów spadła o 7 punktów bazowych, do 2,715%. Rentowność obligacji pięcioletnich obniżyła się o 5,5 punktu bazowego, do 2,125%, informuje The Japan Times.

Jednoczesny wzrost akcji

Japoński rynek obligacji skarbowych umocnił się, choć indeks Nikkei 225 podczas sesji rósł maksymalnie o 5%. Wzrost akcji powiązano ze zmniejszeniem obaw o spowolnienie inwestycji w sztuczną inteligencję po powrocie Jensena Huanga do kierownictwa Nvidii.

Homin Lee, starszy strateg makroekonomiczny Lombard Odier w Singapurze, uważa, że pozytywnej dynamice japońskich obligacji sprzyjały spokojniejsze oczekiwania dotyczące zakłóceń na rynku energii oraz polityki Rezerwy Federalnej USA w 2027 roku.

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Oczekiwania wobec decyzji Banku Japonii

Ryutaro Kimura, starszy strateg ds. obligacji w BNP Paribas Asset Management, zaznaczył, że spadek długoterminowych rentowności prawdopodobnie wsparło zamykanie krótkich pozycji w japońskich obligacjach skarbowych. Jednocześnie silne odbicie akcji spółek związanych ze sztuczną inteligencją może osłabić awersję do ryzyka na rynkach finansowych i ponownie zwrócić uwagę na możliwość podwyżki stóp przez Bank Japonii w grudniu.

Jak powiedział Kimura, duzi japońscy inwestorzy instytucjonalni na razie powstrzymują się od aktywnych działań, oceniając znaczenie informacji wokół Nvidii dla światowej gospodarki i inwestycji w AI. Inwestorzy oczekują także środowej aukcji 40-letnich obligacji skarbowych, która może dostarczyć dodatkowych sygnałów dotyczących popytu na japoński dług państwowy.

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