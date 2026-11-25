W Japonii indeks cen usług dla przedsiębiorstw wzrósł w październiku o 4,2% rok do roku, po zrewidowanym wzroście o 3,8% we wrześniu. Wskaźnik odzwierciedla ceny usług, które firmy ustalają między sobą, i wskazuje na nasilenie presji cenowej, informuje Channel NewsAsia, powołując się na dane Banku Japonii.

Co wpłynęło na wskaźnik

Przyspieszenie inflacji usług wynikało w dużej mierze z wyższych kosztów morskiego transportu towarowego i leasingu, a także ze wzrostu stawek hotelowych. Bank Japonii śledzi ten indeks, aby ocenić, w jakim stopniu firmy przenoszą wyższe koszty pracy na ceny usług.

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Oczekiwania dotyczące stóp

Na presję inflacyjną wpływają również utrzymujące się wysokie ceny energii oraz droższy import z powodu słabego jena. We wrześniu Bank Japonii podniósł stopę referencyjną do 1,25% po poprzedniej podwyżce w czerwcu. Ten odstęp był krótszy niż około dwie podwyżki stóp rocznie w latach 2024 i 2025.

Prezes Banku Japonii Kazuo Ueda zasygnalizował gotowość do dalszego podnoszenia stóp, aby nie dopuścić do odchylenia inflacji powyżej celu 2%. Większość analityków ankietowanych przez Reuters oczekuje kolejnej podwyżki stóp w grudniu oraz jeszcze jednej do końca marca. Wielu z nich ocenia docelowy poziom stopy na 1,75% lub 2%.

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