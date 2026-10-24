24 października w Japonii wszedł w życie znowelizowany akt o Domu Cesarskim, mający reagować na malejącą liczbę członków rodziny cesarskiej. Nowe przepisy umożliwiają adopcję do rodziny cesarskiej mężczyzn — potomków w linii ojcowskiej z dawnych gałęzi dynastii — a także pozwalają kobietom z rodziny cesarskiej pozostać w niej po zawarciu małżeństwa, informuje The Japan Times.

Dzień wcześniej premier Sanae Takaichi odwiedziła Pałac Cesarski w Tokio, aby poinformować cesarza Naruhito o znowelizowanym prawie. Główny sekretarz gabinetu Minoru Kihara oświadczył, że przy wdrażaniu nowego systemu należy szanować wolną wolę wszystkich zaangażowanych osób.

Różny status w jednej rodzinie

Rząd podkreśla znaczenie nowego prawa, jednak szereg praktycznych kwestii nadal nie został określony. W szczególności nie jest jasne, czy mężowie i dzieci kobiet z rodziny cesarskiej będą uczestniczyć w obowiązkach publicznych oraz jaki poziom ochrony zostanie im zapewniony.

Kobiety będące członkiniami rodziny cesarskiej zostaną jednocześnie wpisane do cesarskiej genealogii oraz podstawowego rejestru mieszkańców. Ponieważ nie mają nazwisk, w rejestrach będą podawane wyłącznie ich imiona. Jednocześnie ich mężowie i dzieci nie będą mieć statusu członków rodziny cesarskiej. Tworzy to sytuację, w której członkowie jednej rodziny będą mieć różny status.

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Pojawiają się również obawy dotyczące politycznej neutralności rodziny cesarskiej: jej kobiety nie mają prawa głosu ani nie mogą kandydować w wyborach, podczas gdy ich mężowie i dzieci, jako zwykli obywatele, mają takie prawa. Dla obecnych kobiet będących członkiniami rodziny przewidziano mechanizm przejściowy wyboru — pozostania w rodzinie albo opuszczenia jej po ślubie. Ze względu na publiczną uwagę poświęcaną tym decyzjom mogą one doświadczać presji psychologicznej.

Kwestia sukcesji pozostaje nierozwiązana

Nie wiadomo, czy znajdą się chętni do dołączenia do rodziny cesarskiej poprzez adopcję. Prawo do tego mają nieżonaci mężczyźni w wieku co najmniej 15 lat, którzy nie mają dzieci i pochodzą w linii ojcowskiej z dawnych gałęzi dynastii. Według ekspertów kryteria może spełniać około 10 osób z czterech spośród 11 dawnych gałęzi.

Te 11 gałęzi opuściło rodzinę cesarską w 1947 roku, a ich wspólny przodek z obecnym cesarzem żył około 600 lat temu, w okresie Muromachi. Partie opozycyjne nazywają przedstawicieli tych gałęzi i obecną rodzinę cesarską „niemal całkowicie obcymi ludźmi”. Pojawiają się również ostrzeżenia, że plan adopcji może stanowić dyskryminację ze względu na pochodzenie, zakazaną przez konstytucję.

Znowelizowane prawo odzwierciedla kurs premier na zachowanie dziedziczenia tronu w linii męskiej. Jednocześnie odłożono kwestię możliwości panowania kobiet-cesarzy. Dodatkowa rezolucja parlamentu przewiduje kontynuację rozpatrywania środków na rzecz stabilnej sukcesji tronu, chociaż rząd obecnie nie planuje natychmiastowego powołania komisji eksperckiej.

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