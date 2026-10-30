W Japonii weszła w życie ustawa, która pozwala prefekturom ubiegać się o status rezerwowej stolicy jako alternatywy dla Tokio. Mechanizm ma zapewnić ciągłość funkcji państwowych i publicznych w razie wielkiej klęski żywiołowej, a także sprzyjać decentralizacji działalności gospodarczej poza regionem stołecznym.

Status dla kilku prefektur

Jak informuje Anadolu Agency, powołując się na Kyodo News, ustawa nie ogranicza liczby rezerwowych stolic do jednej prefektury. Premier będzie mógł wyznaczać rezerwową stolicę na podstawie wniosków prefektur.

Oczekuje się, że co najmniej cztery prefektury — Hokkaido, Aichi, Osaka i Fukuoka — złożą wnioski o taki status. Władze planują wprowadzić zachęty podatkowe, aby przyciągnąć inwestycje do obszarów wyznaczonych jako drugie stolice.

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Wymagania dla kandydatów

W ubiegły wtorek rząd premier Sanaa Takaichi zatwierdził rozporządzenie określające wymagania dotyczące uzyskania statusu. Udział prefektury w produkcie krajowym brutto Japonii musi wynosić co najmniej 2,1%, a na jej terenie musi znajdować się miasto liczące nie mniej niż 1,2% ludności kraju.

W listopadzie rząd ma opublikować podstawowe założenia dotyczące statusu drugiej stolicy oraz harmonogram wyznaczeń. Ustawa pojawia się w związku z dążeniami Japońskiej Partii Innowacji, partnera koalicji rządzącej, do przekształcenia Osaki w metropolię podobną do Tokio.

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