W japońskiej prefekturze Chiba potwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków na fermie drobiu w mieście Asahi. To drugi przypadek ptasiej grypy na japońskich fermach drobiu od początku sezonu, informuje The Japan Times.

Utylizacja drobiu i ograniczenia transportu

Władze prefektury planują zutylizować około 40 tysięcy kur niosek na tej fermie. Zakażą również przewozu 5,62 miliona kur utrzymywanych na 49 fermach w promieniu 10 kilometrów od gospodarstwa w Asahi.

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Rząd prefektury Chiba poinformował o ognisku w piątek.

Potwierdzenie wirusa

W czwartek ferma w Asahi poinformowała władze o wzroście liczby padłych kur. Początkowo szybki test dał wynik pozytywny. Potwierdzono go wcześnie w piątek za pomocą badań genetycznych.

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