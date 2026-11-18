Global Fleet Sales wyznaczyła japońską firmę Space Factory na autoryzowanego partnera do dostaw pickupów i furgonów Forda dla flot państwowych, obronnych i humanitarnych w Japonii. Jak informuje Motor1, porozumienie nie przewiduje wznowienia detalicznej sprzedaży nowych samochodów Forda w kraju.

Pojazdy dla struktur państwowych

Potencjalnymi klientami będą japońskie ministerstwa, samorządy lokalne, Japońskie Siły Samoobrony oraz organizacje pozarządowe. Według Motor1, powołującego się na PickUpTruckTalk, proponowana gama obejmuje pickupy Ranger, Ranger Super Duty, F-150 oraz serię Super Duty — F-250, F-350, F-450 i F-550. Planowane jest także oferowanie SUV-a Everest i furgonu Transit.

Global Fleet Sales, spółka zależna RMA Group, będzie odpowiadać za dostawy pojazdów i informacje techniczne. Space Factory zajmie się koordynacją z klientami, importem, japońską rejestracją, dostawą oraz późniejszym serwisem. Pracownicy japońskiej firmy przeszli szkolenie w zakresie obsługi pojazdów Forda.

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Specjalne modyfikacje na zamówienie

Tajlandzka firma RMA Special Vehicles ma wykonywać specjalne przeróbki dla poszczególnych projektów. Chodzi w szczególności o karetki pogotowia, pojazdy ratownictwa awaryjnego oraz transport do jazdy w ciężkim terenie. Wśród możliwych modyfikacji są systemy łączności i oświetlenia, dodatkowe systemy przechowywania, zawieszenie i wyposażenie elektryczne.

Pochodzenie i specyfikacje każdego pojazdu będą oceniane indywidualnie, z uwzględnieniem wymogów japońskiej rejestracji i przepisów. W zależności od konfiguracji dla Rangera Super Duty deklarowana jest maksymalna ładowność do 1982 kg oraz możliwość holowania przyczepy z hamulcami o masie do 4500 kg. Ceny, wielkość zamówień i konkretne terminy dostaw nie zostały jeszcze ogłoszone.

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