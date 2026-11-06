W Japonii prokuratura zażądała sześciu lat więzienia i grzywny w wysokości około 42 mln jenów (266 tys. dolarów) dla byłego członka Izby Reprezentantów Masatoshiego Akimoto. Jest on oskarżony o przyjmowanie łapówek od firmy działającej w sektorze morskiej energetyki wiatrowej — informuje The Japan Times.

Zarzuty łapówkarstwa

Według prokuratury 51-letni Akimoto otrzymał łącznie około 72 mln jenów w latach 2019–2023. W zamian miał rzekomo zadawać podczas posiedzeń parlamentu pytania korzystne dla firmy.

Prokuratura wnosi również o karę trzech lat więzienia dla 67-letniego Masayukiego Tsukawakiego, byłego prezesa Japan Wind Development. Jest on oskarżony o oferowanie łapówek. Akimoto i Tsukawaki nie przyznali się do winy.

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Stanowiska stron w sądzie

Podczas rozprawy w Sądzie Okręgowym w Tokio prokuratura oświadczyła, że w 2021 roku oskarżeni wspólnie utworzyli syndykat, aby posiadać konie wyścigowe. Według jej twierdzeń Tsukawaki płacił za konie i klacze hodowlane wybierane przez Akimoto.

Obrona zaprzecza, że płatności te były łapówkami. Zdaniem prokuratury działania oskarżonych były skrajnie złośliwe i świadczyły o utrwalonym przestępczym zachowaniu. Zakończenie postępowania po mowach końcowych obrony zaplanowano na styczeń.

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