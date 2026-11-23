Naukowcy z Japonii opracowali technologię pozycjonowania, która może pomóc samochodom elektrycznym dokładniej ustawiać się nad platformą do ładowania bezprzewodowego. System określa pozycję, odległość i kąt cewki ładującej pojazdu względem ładowarki umieszczonej w ziemi, informuje Live Science.

Dlaczego precyzyjne ustawienie jest ważne

Ładowanie bezprzewodowe przesyła energię przez pole magnetyczne: cewka nadawcza w platformie naziemnej wytwarza zmienne pole magnetyczne, które indukuje prąd elektryczny w cewce odbiorczej pod pojazdem. Prąd ten ładuje akumulator samochodu elektrycznego. Jednocześnie nawet niewielkie przesunięcie między cewkami może zmniejszyć szybkość i efektywność procesu.

Do określenia optymalnej pozycji nowy system wykorzystuje sygnały radiowe krótkiego zasięgu. Wokół cewki ładującej pojazdu instalowane są cztery ultraszerokopasmowe urządzenia radiowe, które wymieniają sygnały z czterema antenami rozmieszczonymi wokół platformy ładującej.

Wyniki testu laboratoryjnego

System mierzy czas przejścia fal radiowych między urządzeniami i antenami, a także niewielkie różnice w docieraniu sygnału do czujników pojazdu. Umożliwia to obliczenie położenia i kąta cewki ładującej względem urządzenia naziemnego.

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W eksperymentach laboratoryjnych ze zmniejszonym modelem pojazdu technologia określała położenie cewki z dokładnością do 2,32 milimetra, a kierunek jej orientacji — do 0,25 stopnia. Korekta zniekształceń sygnałów radiowych zmniejszyła błąd pozycjonowania około pięciokrotnie.

Możliwe zastosowania

Zdaniem autorów pracy technologia może być przydatna dla bezzałogowych taksówek i innych autonomicznych pojazdów, które muszą ładować się bez pomocy człowieka. Pierwszy autor badania, Ryotaro Hada, student studiów magisterskich w Graduate School of Information Science and Technology Uniwersytetu w Osace, powiedział, że zespół dąży do przybliżenia sytuacji, w której samochody elektryczne będą ładować się po prostu po zaparkowaniu, podobnie jak smartfony na ładowarkach bezprzewodowych.

Wyniki badania opublikowano 26 sierpnia w IEEE Open Journal of Vehicular Technology. Naukowcy zaznaczyli, że system nadal wymaga testów na zewnątrz, na pełnowymiarowych samochodach elektrycznych oraz w rzeczywistych warunkach ładowania.

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