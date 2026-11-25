W Japonii po nieuprawnionym dostępie do danych brokera internetowego Rakuten Securities wyciekły informacje o aktywach na około 1,68 mln rachunków klientów. Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na japońską agencję Kyodo News.

Skopiromitowano miliony rekordów

Rakuten Securities, jedna z największych japońskich firm w sektorze usług brokerskich online, poinformowała o skompromitowaniu około 4,41 mln rekordów zawierających imiona i nazwiska oraz adresy klientów. Wśród ujawnionych danych znalazło się również około 14 tys. rekordów z informacjami o rocznych dochodach, które klienci podawali samodzielnie.

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Wstępna ocena spółki

17 listopada Rakuten Securities ostrzegała, że w wyniku incydentu mogło zostać skompromitowanych do 15,72 mln rekordów, w tym identyfikatory logowania. Wówczas spółka zaznaczyła, że do 4,47 mln rekordów mogło potencjalnie zawierać imiona i nazwiska, adresy, dane o rocznych dochodach oraz aktywach finansowych klientów.

Obecnie nie potwierdzono nieuprawnionych operacji na rachunkach klientów.

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