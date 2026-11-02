Na wybrzeżu miasta Rausu na japońskiej wyspie Hokkaido ustawiono drewnianą budkę Ocean Phone, w której rodziny mogą w myślach porozmawiać z bliskimi, którzy zginęli lub zaginęli po katastrofie statku turystycznego Kazu I w 2022 roku. Poinformował o tym The Japan Times.

Miejsce wspomnień

Budkę urządzono na wybrzeżu Rausu, położonego we wschodniej części Półwyspu Shiretoko. Około dwumetrowa drewniana konstrukcja ma niebieski dach i białą fasadę, a jej drzwi i wnętrze ozdobiono kolorami inspirowanymi niebem. W środku znajdują się krzesło, stół i stary czarny aparat telefoniczny, niepodłączony do sieci telefonicznej.

Inicjatorem instalacji był 63-letni miejscowy rybak Kenji Sakurai, który uczestniczył w ochotniczych poszukiwaniach osób zaginionych po katastrofie. Po konsultacjach z mężczyzną, który stracił bliskich, oraz innymi osobami Sakurai postanowił stworzyć to miejsce, ponieważ nie było perspektyw budowy pomnika w miejscu tragedii. Budowa rozpoczęła się w kwietniu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pamięć o pasażerach i załodze

W katastrofie statku turystycznego Kazu I w pobliżu Półwyspu Shiretoko w kwietniu 2022 roku zginęło 20 pasażerów i członków załogi, a kolejnych sześć osób uznaje się za zaginione. Jeden z mężczyzn, którzy pomagali w ustawieniu budki, stracił w katastrofie najstarszego syna, który miał wówczas siedem lat, oraz byłą żonę, która miała 42 lata. Oboje nadal są uznawani za zaginionych.

Obok budki ułożono drewniane tory prowadzące w stronę morza, ponieważ syn tego mężczyzny uwielbiał szybkie pociągi. Mężczyzna powiedział, że ma teraz miejsce, w którym może spokojnie wspominać bliskich nad tym samym Morzem Shiretoko.

Czytaj nas na