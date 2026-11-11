Policja w Japonii zatrzymała burmistrza miasta Awa w prefekturze Tokushima, 69-letniego Hisato Machidę, pod zarzutem oszukańczego uzyskania 3,5 mln jenów. Wraz z nim zatrzymano 42-letniego urzędnika administracji miejskiej Kenichiego Matsudę oraz 53-letniego pracownika firmy Minoru Dohiego, informuje The Japan Times.

Podejrzenie zawyżenia wartości kontraktu

Według policji prefektury Tokushima trzej mężczyźni zmówili się, aby zawyżyć wartość umowy, którą władze miasta Awa zawarły z prywatną firmą w maju 2024 roku. Śledczy podejrzewają, że w ten sposób oszukańczo uzyskali 3,5 mln jenów.

Kontrakt dotyczył wymiany sprzętu związanego z siecią kablową. Łącznie miasto wypłaciło prywatnej firmie 74,25 mln jenów, w tym kwotę, którą organy ścigania uważają za uzyskaną w drodze oszustwa. Według Asahi Shimbun Dohi pracował w tej firmie.

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Naprawa po wypadku

Jak informuje NHK, we wrześniu 2023 roku Machida, poza godzinami pracy, samochodem uderzył w ścianę budynku mieszkalnego z betonowych bloków w prefekturze. Według policji miał zapłacić 3,5 mln jenów za naprawę.

Według Asahi Shimbun policja uważa, że burmistrz polecił Matsudzie zawyżyć koszt prac związanych z wymianą sprzętu, po czym za pośrednictwem Dohiego opłacił naprawę uszkodzonej ściany. Machida pracował w samorządzie lokalnym od 1976 roku, a po raz pierwszy został burmistrzem Awy w 2023 roku.

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