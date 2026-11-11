W Japonii zatrzymano mężczyznę po trzydziestce, podejrzanego o kradzież luksusowego zegarka naręcznego Audemars Piguet o wartości 46 mln jenów. Według The Japan Times zegarek zniknął ze sklepu w kompleksie handlowym Nakano Broadway w Tokio, jednak kilka dni później został zwrócony do sklepu przez firmę kurierską wraz z odręcznie napisaną notatką z przeprosinami.

Kradzież w kompleksie handlowym

Do kradzieży doszło 29 października w sklepie z zegarkami na trzecim piętrze kompleksu w dzielnicy Nakano. Według śledczych podejrzany przymierzył zegarek, a następnie uciekł z nim.

NHK informowała, że mężczyzna prawdopodobnie wsiadł następnie do pociągu dużych prędkości na stacji Tokio i pojechał na zachód. Tokijska policja metropolitalna ustaliła jego miejsce pobytu w Nagoi i zatrzymała go.

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Zwrot zegarka

1 listopada zegarek został dostarczony z powrotem do sklepu za pośrednictwem firmy kurierskiej. Pracownicy sklepu sprawdzili numer seryjny i potwierdzili, że był to skradziony przedmiot. Paczkę wysłano z prefektury Aichi; podano na niej również imię, nazwisko i adres, jednak policja uważa, że dane te są fałszywe.

W sierpniu z innego sklepu na pierwszym piętrze tego samego kompleksu handlowego skradziono cztery luksusowe zegarki o łącznej wartości około 200 mln jenów. W tej sprawie zatrzymano, a następnie oskarżono dwóch obywateli Chile.

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