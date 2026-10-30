Policja prefektury Kanagawa w Japonii zatrzymała sześciu Japończyków w wieku od 22 do 58 lat pod zarzutem udziału w oszustwach telefonicznych prowadzonych z bazy w Wietnamie. Wśród zatrzymanych są 55-letni Shunji Seto i 28-letni Seiya Abe.

Podejrzenie oszustwa na 1 mln jenów

Jak informuje The Japan Times, w czerwcu władze Wietnamu wykryły bazę oszustów w mieście Bac Ninh na północy kraju i zatrzymały osoby z nią powiązane, w tym sześciu Japończyków. Następnie zostali oni przewiezieni do Japonii.

Śledczy podejrzewają, że 22 maja mężczyźni działali w zmowie z niezidentyfikowanymi osobami, aby wyłudzić od kobiety w wieku od 20 do 29 lat z prefektury Yamaguchi 1 mln jenów. Według policji dzwonili do niej, podszywając się pod funkcjonariuszy organów ścigania, i twierdzili, że pieniądze muszą zostać sprawdzone z powodu rzekomego podejrzenia jej o udział w grupie oszustów.

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Ponad 150 przypadków

Według źródeł gazety podejrzani mogli dostać się do Wietnamu przez Kambodżę. Uważa się również, że są oni związani z ponad 150 przypadkami oszustw, głównie w regionach Kanto i Chubu. Łączna kwota środków, które mogli ukraść, według źródeł przekracza 500 mln jenów.

Policja prefektury Kanagawa oświadczyła, że baza oszustów została wykryta po tym, jak jedna osoba z Japonii uciekła stamtąd w tym roku i zwróciła się do Ambasady Japonii w Hanoi.

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