Policja w prefekturze Osaka w Japonii zatrzymała trzy osoby podejrzane o próbę nielegalnego wwiezienia z Tajlandii trzech żółwi gwiaździstych indyjskich i 13 raków. Poinformował o tym The Japan Times.

Próba wwiezienia przez lotnisko Kansai

Według policji podejrzani mogli działać wspólnie, próbując 8 maja wwiezć zwierzęta z Tajlandii do Japonii przez międzynarodowe lotnisko Kansai w prefekturze Osaka. Próbę przemytu wykryli funkcjonariusze służby celnej Osaki podczas kontroli bagażu.

Organy ścigania poinformowały, że żółwie gwiaździste indyjskie zostały owinięte mokrym kartonem. Według policji przewoził je w walizce 17-letni uczeń szkoły średniej. Policja nie sprecyzowała, czy zatrzymani przyznają się do zarzutów.

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Role podejrzanych

Wśród zatrzymanych są 57-letni pracownik budowlany Takayaki Fukushima z miasta Tondabayashi w prefekturze Osaka oraz 17-letni uczeń z tej samej prefektury, który według śledczych kupił zwierzęta w Tajlandii. Zatrzymano również 26-letniego mężczyznę, który, jak twierdzi policja, opłacił podróż do Tajlandii.

Policja podejrzewa, że Fukushima poprosił ucznia o przewiezienie żółwi do Japonii. Według jej danych nastolatek sprzedawał za pośrednictwem mediów społecznościowych ryby, traszki i inne zwierzęta. Fukushima jest również podejrzewany o zamiar odsprzedania żółwi za wysoką cenę. Międzynarodowy handel żółwiami gwiaździstymi indyjskimi jest regulowany przez konwencję CITES.

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