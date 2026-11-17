W prefekturze Kumamoto w Japonii straty w zasobach mieszkaniowych i infrastrukturze wskutek silnego trzęsienia ziemi, które nastąpiło w lipcu, oszacowano na 1,1 bln jenów. Taką ocenę 17 listopada opublikowało Japońskie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa Lądowego, informuje The Japan Times.

Największe straty w zasobach mieszkaniowych

Według Satoshiego Fujii, profesora Wyższej Szkoły Inżynierii Uniwersytetu w Kioto, który stoi na czele komitetu stowarzyszenia ds. planowania i zarządzania infrastrukturą, straty dotyczące mieszkań oszacowano na 915,5 mld jenów. Kolejne 107,7 mld jenów przypadło na linie szybkich pociągów Shinkansen, 42,2 mld jenów na systemy zaopatrzenia w wodę, a 28,8 mld jenów na drogi.

Wartość uszkodzeń budynków obliczono na podstawie ich wartości jako aktywów. Straty dotyczące dróg i systemów zaopatrzenia w wodę określono z uwzględnieniem skutków zakłóceń w funkcjonowaniu tych systemów dla przedsiębiorstw i codziennego życia ludzi.

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Uszkodzonych zostało tysiące domów

Według szacunków stowarzyszenia w siedmiu dotkniętych katastrofą gminach, w tym w miastach Kumamoto i Yatsushiro, całkowicie zniszczonych zostało 2705 domów. Kolejne 1038 domów doznało poważnych uszkodzeń, a 7790 — częściowych.

Stowarzyszenie obliczyło również, że prace zwiększające odporność sejsmiczną mieszkań, przeprowadzone w ciągu ostatnich 10 lat, zmniejszyły straty o 54,1 mld jenów. Fujii nazwał budownictwo odporne na trzęsienia ziemi i modernizację budynków ważną inwestycją w zarządzanie kryzysowe, która ma znaczący wpływ na gospodarkę.

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