W prefekturze Ibaraki w Japonii 50-letnia Masae Sakurai podczas pierwszej rozprawy przyznała się do zarzutów grożenia swojej 42-letniej współlokatorce i zmuszenia jej do zszycia ust igłą i nicią. Sprawę rozpatruje oddział Shimotsuma Sądu Okręgowego w Mito.

Stanowisko oskarżonej

Jak podaje NDTV World, po zatrzymaniu w lipcu Sakurai zaprzeczała stawianym jej zarzutom. Jednak podczas pierwszej rozprawy zmieniła stanowisko i przyznała się do nich. Obrona Sakurai oświadczyła przed sądem, że nie będzie kwestionować zarzutów ani dowodów przedstawionych przez prokuraturę.

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Konflikt o jedzenie

Według prokuratury przyczyną konfliktu był spór o jedzenie w mieszkaniu. Sakurai, według aktu oskarżenia, mówiła współlokatorce, że osoby, które nie pracują, nie powinny jeść, i ograniczała jej wyżywienie.

Prokuratorzy twierdzą, że po tym, jak kobieta wzięła jedzenie bez pozwolenia, oskarżona się rozgniewała. Śledczy oświadczyli, że między 18 a 24 czerwca Sakurai groziła pokrzywdzonej i wywierała na nią presję, aby wzięła igłę z nicią i zszyła sobie usta. Prokuratura przedstawiła także w sądzie nagrania z kamer monitoringu wykonane w domu.

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