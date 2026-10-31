Na stanowisku archeologicznym Nishikaminomiya na północny zachód od Tokio w Japonii znaleziono glinianą antropomorficzną figurkę haniwa, która może przedstawiać kapłankę miko. Artefakt odkryto w fosie otaczającej kurhan grobowy z V wieku. Informuje o tym Live Science, powołując się na oświadczenie władz prefektury Gunma.

Znalezisko przy dużym kurhanie

Zachowana część figurki, mająca około 40 centymetrów wysokości, składa się z głowy i tułowia, co oznacza, że pierwotnie była znacznie większa. Średnica kurhanu, przy którym ją znaleziono, wynosi około 45 metrów. Archeolodzy przypuszczają, że haniwa początkowo stała przy sarkofagu w kształcie łodzi, odkrytym w kurhanie, a później zsunęła się po zboczu do fosy.

Na terenie Nishikaminomiya badacze zarejestrowali niemal tuzin kurhanów kofun datowanych na V–VI wiek. Okres Kofun w historii Japonii trwał w przybliżeniu od 300 do 710 roku. W tym czasie gliniane rzeźby haniwa wykorzystywano jako dary dla zmarłych, a także często uznawano je za naczynia dla dusz zmarłych. Wykopaliska głównego kurhanu, podczas których w tym roku znaleziono figurkę, prowadzone są na tym stanowisku od 2020 roku.

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Oznaki wizerunku miko

Specjaliści wiążą figurkę z wizerunkiem miko — kobiety-szamanki, znanej również jako dziewica świątynna. Według źródła miko w sintoizmie są pośredniczkami między światem ludzi a światem duchowym. W okresie Kofun odprawiały ważne rytuały pogrzebowe i udzielały duchowych wskazówek.

Na figurce widoczna jest tradycyjna fryzura shimada z węzłem, co stało się jedną z podstaw takiej interpretacji. Na obu nadgarstkach znajdują się gliniane bransolety z czerwonym pigmentem, palce zostały starannie wymodelowane, a na tułowiu widoczny jest czerwony pas. W lewej ręce statuetka trzyma rytualny przedmiot w kształcie berła. Haniwa jest obecnie eksponowana w Muzeum Informacji o Wykopaliskach Centrum Badań Archeologicznych Prefektury Gunma w mieście Shibukawa.

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