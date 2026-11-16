W mieście Osaki w północno-wschodniej Japonii rolnicy wspólnie z lokalnymi władzami zainstalowali ponad 5 tys. niewielkich ziemnych zapór na polach ryżowych. Mają one zatrzymywać nadmiar wody na polach; urzędnicy mają nadzieję, że pomoże to zmniejszyć skutki powodzi na obszarach zamieszkanych, informuje Mongabay.

Osaki doświadczało podtopień w 2015, 2019 i 2022 roku, gdy intensywne opady przerwały wały rzeczne. Miejscy urzędnicy wiążą częstsze występowanie takich zdarzeń między innymi ze zmianą klimatu. Według Japońskiej Agencji Meteorologicznej intensywne opady w kraju stają się częstsze i silniejsze.

Pola jako zbiorniki wody

Pola ryżowe są wyposażone w podwyższone wały, które umożliwiają zatrzymywanie wody potrzebnej do uprawy ryżu. Mogą łagodzić powodzie na dwa sposoby: tymczasowo gromadząc wodę i pozwalając jej wsiąkać w glebę. Spowalnia to dopływ wody do kanałów irygacyjnych i rzek oraz może zmniejszać szczytowe obciążenie systemów wodnych.

Tak zwane zapory polowe instaluje się w otworach drenażowych pól ryżowych. Mają one węższy otwór niż zwykłe odpływy, dlatego woda wolniej opuszcza pole. W Osaki praktykę tę wdraża się od 2021 roku wspólnie z organizacjami rolniczymi i władzami prefektury. Według danych miasta zapory zainstalowano już na około 20% terenów uprawy ryżu w Osaki, czyli na około 1 700 hektarach.

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Zachowanie gruntów i bioróżnorodności

Badacze podkreślają, że duże betonowe zapory rzeczne i wały mogą nie wystarczyć do ochrony przed powodziami w warunkach silniejszych ulew. Jednocześnie skuteczność pól ryżowych jako środka zatrzymywania wody zależy od konkretnej lokalizacji i charakteru opadów.

Łączna powierzchnia gruntów rolnych w Japonii w 2025 roku wynosiła około 4,2 mln hektarów, z czego około 2,3 mln hektarów stanowiły pola ryżowe. Od początku lat 60. XX wieku powierzchnia gruntów rolnych w kraju zmniejszyła się o około 30%. Naukowcy wskazują, że zabudowa pól mieszkaniami, obiektami komercyjnymi lub elektrowniami słonecznymi zazwyczaj ogranicza ich zdolność do zatrzymywania wody.

Pola ryżowe są także sztucznymi terenami podmokłymi i według szacunków badań zapewniają siedliska dla około 5 tys. gatunków. W Osaki znajdują się dwa obszary ramsarskie: teren podmokły Kabukuri-numa z przyległymi polami ryżowymi oraz zbiornik Kejo-numa. Stanowią one siedlisko dla migrujących gęsi i innej fauny, a jednocześnie pomagają zatrzymywać wody powodziowe.

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